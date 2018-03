500 Euro für die „Drachenkinder“

Der Sportkegelclub (SKC) Aalen hat sich auch 2017, wie in den Jahren davor, an der Spendenaktion von Radio 7 zugunsten der „Drachenkinder“ beteiligt und seine Mitglieder zu Spenden aufgerufen. Der gespendete Betrag wurde aus der Vereinskasse auf 500 Euro aufgerundet. Dieser Betrag wird in den nächsten Tagen auf das Konto der Drachenkinder überwiesen. Unser Bild zeigt die Vorstands- und Ausschussmitglieder des SKC bei der symbolischen Scheckübergabe an einen Mitarbeiter von Radio 7.