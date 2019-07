500 Euro für den Kindergarten

Über eine Spende in Höhe von 500 Euro der VR-Bank Ostalb freuen sich Eltern, Kinder und Verantwortliche des Katholischen Kindergartens Sankt Augustinus in der Triumphstadt in Aalen. Denn mit dieser Spende konnten neue Spielgeräte für den Garten angeschafft werden, mit denen die Kindergartenkinder Riesenspaß haben. Der Marktgebietsleiter der VR-Bank Geschäftsstelle Aalen-Wasseralfingen, Alexander Schmid, überreichte der Leiterin des Kindergartens, Martina Schmid, den Spendenscheck.