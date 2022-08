5:0 – Neresheim setzt ein Ausrufezeichen

Nach einer intensiven Trainingswoche haben sich die Klosterstädter mit einem 5:0 gegen den Verbandsliga-Absteiger zurückgemeldet. Was für eine Leistungssteigerung des SV Neresheim um seinen Trainer Andreas „Bobo“ Mayer gegen Heiningen.

Zu Beginn war es ein Spiel auf Augenhöhe. Mit zunehmender Spieldauer erarbeitetet sich allerdings Neresheim ein Übergewicht im Mittelfeld durch die Aktivposten Pfeifer und Marianek. Nach einer perfekten Flanke von Kempf in der 22. Minute erzielte dann Mango die verdiente Führung. Der SVN blieb dran und ging in der 35. Minute nach einer mustergültigen Flanke von Dedic mit 2:0 in Führung. Wende musste letztlich nur noch einköpfen. Der SVN-Stürmer legte in der 40 Minuten gleich das beruhigende 3:0 nach. Der starke Yildiz brachte die Abwehr von Heiningen immer mehr ins Wanken. Allerdings hatte auch Heiningen kurz vor der zweiten Halbzeit dicke Chancen. Aubele war aber wie immer auf dem Posten. Nach der Halbzeit wurde Heiningen erneut kalt erwischt. Torjäger Wende konnte nach einem Bilderbuchangriff die Vorentscheidung zum 4:0 erzielen. Damit war das Spiel gelaufen.

Die Klosterstädter diktierten fortan komplett das Geschehen. In der 79. Minute konnte dann H. Yildiz den 5:0-Endstand erzielen.