50 Jahre Kolpinghütte am Albuch in Aalen

Das traditionelle Gartenfest steht dieses Jahr ganz im Zeichen des 50jährigen Bestehens der Kolpinghütte am Albuch. Das Jubiläum wird mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 1.Juli, um 10 Uhr auf der Terrasse der Kolpinghütte gefeiert. Es zelebrieren Pfarrer Wolfgang Sedlmeier und Diakon Ottmar Ackermann, Präses der Kolpingfamilie und es singt der Chor der Marienkirche unter Leitung von Ralph Häcker. Bei ungünstiger Witterung ist der Gottesdienst in der Augustinuskirche.

Die Kolpinghütte ist längst nicht mehr nur Treffpunkt für die Aktivitäten der Kolpingfamilie Aalen mit ihren rund 150 Mitgliedern, sondern für weite Kreise der Bevölkerung ein beliebter Ort der Begegnung, der Erholung und Entspannung. Sie liegt am Waldrand des Langerts in herrlicher Aussichtslage über die ganze Stadt Aalen, das Welland und bis hinüber zu den Türmen der Schönenbergkirche in Ellwangen. Rund hundert Personen können in drei Gasträumen oder auf der Terrasse Platz nehmen.

Beim Gartenfest am kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst spielen ab 11.30 Uhr die „Aalener Stadtmusikanten“ zur Unterhaltung auf. Nach den Grußworten wird ein reichhaltiger Mittagstisch geboten und anschließend Kaffee und Kuchen. Für die kleinen Gäste gibt es verschiedene Spielaktionen. Mit etwas Glück kann man einen der zahlreichen Preise der Tombola gewinnen. Zu dem Fest ist die ganze Bevölkerung eingeladen.

„Die Idee eines eigenen Vereinsheimes reicht schon weit zurück“, berichtete Martin Joklitschke, der erste Vorsitzende der vor 129 Jahren gegründeten Kolpingfamilie, in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Bereits 1954 wurde damit begonnen, finanzielle Mittel dafür anzusparen. 1966 konnte das Grundstück am Langert erworben werden und im August 1967 wurde mit dem Bau der Kolpinghütte begonnen. Eine ehemalige Baracke des Reichsarbeitsdienstes (RAD) wurde der Kolpingfamilie überlassen und auf dem neu erworbenen Grundstück aufgebaut.

Mit einem Gartenfest wurde die Hütte am 6.Juli 1968 offiziell eingeweiht. Schon fünf Jahre später erfolgte eine Erweiterung und ein gründlicher Umbau, der 1974 seiner Bestimmung übergeben werden konnte. 1992 wurden bei einem weiteren Umbau Küche und Vorratsräume erneuert. Größere Investitionen seien für den Anschluss des Abwassers an die städtische Kanalisation und die Sanierung des Kinderspielplatzes erfolgt, erläuterte Joklitschke. Ende letzten Jahres wurde eine barrierefreie Toilette eingebaut.

Stadtranderholung und Seniorenfreizeit

Seit 1974 gibt es auf der Kolpinghütte die Stadtranderholung für Kinder der katholischen Kirchengemeinden Aalens. Auch die ökumenische Seniorenfreizeit „Urlaub ohne Koffer“ findet jährlich großen Zulauf. Höhepunkte sind die Gartenfeste jährlich am ersten Sonntag im Juli. Der Erlös fließt zu einem großen Teil sozialen Projekten zu. Vom Frühjahr bis Ende Oktober ist die Kolpinghütte an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Für die Bewirtschaftung sorgt ein Hüttendienst der Kolpingmitglieder, organisiert durch einen Ausschuß unter Leitung von Lilo Ackermann.