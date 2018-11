50-Jähriger vor Bankfiliale niedergeschlagen und ausgeraubt

Ein 50-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen vor einer Bankfiliale in der Wilhelm-Zapf-Straße niedergeschlagen und ausgeraubt worden.

Der Mann hatte gegen vier Uhr Geld in der Bank abgehoben. Beim Verlassen der Bank pöbelten ihn Unbekannte an und schlugen ihn nieder. Mehrere Personen, die etwa zwischen 20 und 30 Jahre alt waren, schlugen auf den Geschädigten ein, der dadurch erhebliche Verletzungen am ganzen Körper erlitt.

Dabei nahmen die Täter ihm das zuvor abgehobene Bargeld ab und flohen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte begab sich anschließend selbst zur Behandlung ins Krankenhaus und erstattete danach Anzeige bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei Aalen übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet unter Telefon 07361/5800 um Hinweise auf die Täter. Eventuell fielen die Personen, von denen keine weitere Beschreibung vorliegt, bereits vor oder auch nach der Tat in der Umgebung, eventuell am Bahnhof oder in einer Gaststätte auf.