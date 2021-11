48 Bäume müssen gefällt werden

Die sommerlichen Hitzewellen der letzten Jahre haben etlichen Bäume im Stadtgebiet von Aalen so nachhaltig geschädigt, dass 48 von ihnen nun gefällt werden müssen. Entsprechende Ersatzpflanzungen werden ab Frühjahr 2022 vorgenommen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Wenig Platz, ein verdichteter Boden, der im Winter zusätzlich durch Streusalz belastet wird, und manchmal zu klein dimensionierte Baumquartiere setzen Stadtbäumen im Innenstadtbereich ebenso zu wie Extremhitze im Sommer und zu wenig Niederschlag. Dieses Jahr konnten sich die Bäume zwar etwas erholen, dennoch müssen 48 von ihnen nun gefällt werden. Durch die Versorgungsdefizite sind große Mengen an Totholz in den Baumkronen entstanden, außerdem sind sie dadurch von Pilzen befallen. Bruch- und Umsturzgefahr sind die Folgen, so dass betroffene Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit stark zurückgeschnitten oder auch gefällt werden müssen.

Innerhalb der nächsten Wochen werden dann vom Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität Ersatzpflanzungen für das kommende Frühjahr geplant.