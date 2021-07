48 Absolventen mit der Fachhochschulreife

Die Absolventen des Kaufmännischen Berufskollegs II in Aalen – Profile Geschäftsprozesse, Übungsfirma und Büromanagement – können sich über ihren Abschluss freuen. 48 Schülerinnen und Schüler haben die Fachhochschulreife erhalten, die zum Studium an allen Hochschulen und Dualen Hochschulen in Baden-Württemberg berechtigt. Durch die Teilnahme an der Zusatzprüfung bekommen 13 Schülerinnen und Schüler auch den Abschluss „Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent“.

Diese zusätzliche Qualifikation ermöglicht den anschließenden Besuch der Wirtschaftsoberschule und das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife. Damit stünden den Absolventen alle Wege in die Hochschulen und Universitäten offen, betonte der Schulleiter Jochen Wörner bei der Verabschiedung der glücklichen Absolventen.

Die Schülerinnen und Schüler wurden während der Schulschließung im Fernunterricht mit der Plattform Teams auf ihren Abschluss vorbereitet. Die Vielzahl an sehr guten und guten Leistungen zeige den Erfolg der Mischung aus Fernunterricht und Präsenzunterricht, so Wörner.

Den besten Gesamtdurchschnitt bei der Prüfung zur Fachhochschulreife erzielten Amelie Blümle und Lea Stjepanovic mit 1,1. Für die beste Leistung im Fach Betriebswirtschaftslehre erhielt Amelie Blümle zudem einen Sonderpreis vom Verein der Freunde und Förderer der Kaufmännischen Schule Aalen.

Die Absolventinnen und Absolventen sind ( P = Preis, B = Belobigung): Jule Berroth (P), Florijan Bijelic (B), Amelie Blümle (P), Ilginay Cicek, Vina Crnoja, Benjamin Duman (B), Franziska Hengstenberg, Antonia Höß, Melike Kaya, Gökhan Kocayörük, Alina Krauß (B), Carolina Ladenburger, Luisa Mayer (B), Semih Muratoglu, Julian Murauer (B), Kevin Niss, Ali Shabib (B), Lea Stjepanovic (P), Kerem Uzun, Felix Weber, Phillip Weber (P), Laurin Winkler, Daniel Wolf, Melisa Yilmaz, Bijan-Arat Aslan, Joao Baiona Da Silva Guimaraes, Dmitry Balabonov, Thomas Binder, Marie Brelle (B), Anisa Derin, Lea Draheim, Leonie Ebert (B), Akip-Tayman Efe, Celina Eyth, Lukas Fischer (B), Laura Galyuk (B), Lucas Glück, Nina Gölz (P), Julie Hanslick, Carina Helmle (B), Luca Hopfauf, Alicia Kaiser (B), Arnes Leticia, Julian Maier (B), Elif Muratoglu (B), Jana Petunov (B), Charlotte Schröfel, Aylin Winter.