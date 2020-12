445 000 Euro für IT-Weiterbildungsprojekt an der Hochschule Aalen

Mit rund 445 000 Euro fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau das IT-Weiterbildungsprojekt „Entwicklung eines Certificates of Advanced Studies Digitale Technologien“ des Graduate Campus der Hochschule Aalen, das im Januar 2021 startet. „Wir haben in Baden-Württemberg einen großen Bedarf an Software- und IT-Spezialisten. Deshalb entwickeln wir ein Kurzstudium als Transferqualifizierung, das sich speziell an Nicht-ITler richtet und das eine Einstiegsqualifizierung für den Bereich Programmierung und Soft-ware-Entwicklung schaffen soll“, sagte Arbeits- und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Freitag in Stuttgart.

Das Kurzstudium sei bereits von der Firma Bosch erprobt worden, so die Ministerin. „Wir wollen das Angebot vor allem auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kleinen und mittelständischen Unternehmen zugänglich machen, die so eine umfangreiche Weiterbildung nicht unternehmensintern anbieten können“, so Hoffmeister-Kraut weiter. Im Mittelpunkt des Projekts steht daher, das geleitete digitale Lernen sowie das dazugehörige methodische Lehr- und Lernkonzept zu entwickeln und zu erproben. In jedem der Module soll es den Teilnehmenden mit Hilfe eines individuellen Lernpfads und kleinteiligen Lerneinheiten möglich sein, sich Grundlagenwissen flexibel anzueignen.