4:4 – Wildes Spiel für Ellwangen

Was für ein Spiel. Zum Auftakt der Rückrunde gelang den Landesliga-Fußballerinnen des FC Ellwangen gegen den sechstplatzierten SV Winnenden ein Punktgewinn.

Trotz abermals frühem 0:2-Rückstand aufgrund mangelhaftem Spielaufbau steckte der Gastgeber nicht auf und bot dem Gegner einen aufopferungsvollen Kampf.

Nach zwischenzeitlichen Rückständen gelang es den Ellwangerinnen immer wieder auf Remis zu stellen. In letzter Minute erlöste Marion Grimmeisen ihr Team durch einen Freistoß. Etwas glücklich, jedoch nicht unverdient fand dieser den Weg ins Tor und brachte dem FCE so das 4:4-Unentschieden. Damit holte das Schlusslicht den zweiten Punkt in Folge. Bleibt aber dennoch abgeschlagener Tabellenletzter der Landesliga.