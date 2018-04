4:4 nicht einzigartig

4:4 - ein ungewöhnliches Ergebnis. In der Fußball-Kreisliga B III kam es am Sonntag gleich zwei Mal vor. Viele Tore fielen auch auf den anderen Plätzen in den Staffeln.

Kreisliga B II: Durlangen II - SGM Hohenstadt/Untergröningen 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Akin (13.), 0:2 Horlacher (28.), 0:3 Klotzbücher (32.). Die SG beherrschte das Geschehen und machte mit der 3:0-Führung schon bis zur Halbzeit alles klar. So konnte der Tabellenführer nach dem Seitenwechsel mindestens einen Gang zurückschalten.

Kreisliga B III: Lauchheim II – Abtsgmünd 2:7 (1:3). Tore: 0:1, 1:4 beide Boll (1., 58.), 1:1 Schröder (FE., 19.), 1:2, 1:3 Yilmaz (33., 45.), 1:5 Frank (62.), 1:6 Bougram (64.), 1:7 Bihlmaier (90.). Bereits in der ersten Minute ging Abtsgmünd in Front. Lauchheim konnte zwischendurch per Elfmeter ausgleichen, musste sich danach aber den starken Abtsgmündern beugen. 2:7 ist hart für Lauchheim, aber verdient für die Gäste.

SSV Aalen II - SGM Fachsenfeld/Dewangen 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Schnee L. (20.), 0:2 D. Maier (28.), 1:2 Motzke (43.). Der SSV war spielerisch besser konnte aber die Chancen nicht in Tore ummünzen. Ein gutes Spiel des SSV, das einen glücklichen Sieger fand.

Ellwangen II - Neuler II 1:0 (1:0). Tor: Pöschl (42.). Ellwangen war in der ersten Hälfte klar besser und hätte durchaus höher führen müssen. Nach der Pause flachte die Partie ab und die Ellwanger schaukelten die knappe Führung über die Zeit.

SGM Neunheim/Rindelbach – Dalkingen 4:4 (3:4). Tore: 0:1 Behmel (10.), 1:1 Jaiteh (21.), 2:1 Schmiedt (25.), 2:2, 2:3 beide Baumann (27., 29.), 2:4 Mazaliauskas (31.), 3:4 Maile (35.), 4:4 Steidle (51.). Es war noch Zeit für mehr Tore - 4:4 stand es nach 51 Minuten.

Jagstzell – Eggenrot 4:3 (2:2). Tore: 0:1 Halfar (12.9, 1:1 Zeigler (28.), 2:1 Schier (30.), 2:2 A. Mai (45.), 3:2 Brunck (50.), 3:3 Köder (87., Strafstoß), 4:3 Brunck (90., Strafstoß). Bes. Vork.: 60. Gelb-Rote Karte für Sebastian Knecht (Eggenrot). In einem sehr unterhaltsamen Spiel wurde es am Ende hektisch - mit zwei Strafstößen in den Schlussminuten. Der von Heiko Brunck bedeutete den Siegtreffer für den SVJ. Reserve: 2:2.

Schrezheim - DJK SV Aalen 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Blank (FE., 43.), 2:0 Deininger (75.), 3:0 Schmid (78.). In der ersten Hälfte war das Spiel noch ausgeglichen und Schrezheim hatte bei einem Pfostentreffer der Aalener noch Glück. Dann traf aber die SG vom Punkt. In der zweiten Hälfte spielte nur noch Schrezheim und gewann somit verdient. Reserve: 2:3.

SG Union Wasseralfingen II – Eigenzell 4:4 (0:4). Tore: 0:1 Beck (25.), 0:2, 0:3, 0:4 alle Lechner (26., 28., 31.), 1:4 Halilovic (48.), 2:4, 3:4 beide Schulmeister (57., 70.), 4:4 Grupp (80.). Die Wasseralfinger Reserve holte noch einen 0:4-Rückstand auf. In den letzten zehn Minuten fiel dann kein Tor mehr.

Kreisliga B IV:

Riesbürg - SGM Rött./Oberd./Aufh. 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Meier (5.), 1:1 Krabler (66.), 2:1 Schabert (78.). Nach der schnellen Führung der Hausherren waren die Gäste überlegen und kamen zu Chancen. Im zweiten Abschnitt gelang der verdiente Ausgleich. Die SG landete den insgesamt glücklichen Heimsieg. Reserve: 1:1.

Waldhausen II – Ohmenheim 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Weber (48.), 0:2 Schönemann (60.), 1:2 Landes (85.). Der Anschlusstreffer kam eindeutig zu spät. Ohmenheim reichten 16 Minuten um glückliche drei Punkte einzufahren.

SGM Kirchh./Trochtelfingen II - Unterkochen II 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Sievers (48.), 1:1 Übele (64.), 2:1 Otto (80.), 2:2 Bastillo (89.). Unterkochens Reserve gelang noch der späte Ausgleichstreffer.

Zöbingen – Elchingen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Kohnle (8.), 2:0 Thorwart (13.). Die Zöbinger sorgten schon früh für die letztlich entscheidenden Treffer.

Kösingen – Lippach 1:4 (1:0). Tore: 1:0 Reiter (3., FE), 1:1, 1:3 beide Rohra (63., 79.), 1:2 Haas /71.), 1:4 Geiger (90+2). Hinten raus sicherten sich die Lippacher den klaren Sieg.

Kreisliga B V: SGM Königsbronn/Oberkochen II - Mergelstetten II 1:6 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:5 alle Kassel (25., 44., 54.), 0:4 Bauder (53.), 0:6 Matas (57.), 1:6 Keiper (88.). In einem zu Beginn ausgeglichenen Spiel war Mergelstetten cleverer bei der Chancenverwertung in der ersten Halbzeit. Nach der Halbzeit kippte das Spiel vollends.

SGM Auernheim/Neresheim – Eglingen-Demmingen 6:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0 alle Ganzenmüller (28., 54., 68.), 3:0 Straub (63.), 5:0 Mittring (80.), 6:0 Frenzel (85.).

Unterschneidheim - Ebnat II 3:4. k.A.