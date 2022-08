44-Jähriger bedroht und beleidigt Mitarbeiter des Ordnungsamts.

Ein 44-jähriger Mann hat am Dienstag gegen 18.45 Uhr nach einem Parkverstoß einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes in der Schleifbrückenstraße bedroht und beleidigt. Auch die zur Hilfe hinzugezogene Polizeistreife konnte den aufgebrachten 44-jährigen Mann, der sich zwischenzeitlich in den Stadtgarten begeben hatte, nicht beruhigen.

Der Mann beleidigte weiterhin den Mitarbeiter des Ordnungsamtes, sodass ihm durch die Beamten letztendlich ein Platzverweis für den Bereich um den Stadtgarten erteilt wurde.