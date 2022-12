42 Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Berufsschule feiern ihren Abschluss

42 Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Berufsschule mit verkürzter Ausbildungsdauer sowie 33 externe Prüflinge dürfen sich freuen: Die Berufsschulprüfungen liegen hinter ihnen – und das für sehr viele mit gutem Erfolg. Schulleiter Jochen Wörner freute sich bei der Abschlussfeier mit den Absolventinnen und Absolventen über zwölf Preise und 27 Belobigungen. Sonderpreise haben Vivien Lackmann für den besten Durchschnitt und Michelle Spaag für die beste Leistung in Betriebswirtschaftslehre erhalten.

Wörner dankte den Ausbildungsbetrieben, Familien sowie den Kolleginnen und Kollegen als Partner auf dem Weg zum erfolgreichen Abschluss. Auch der Finanz- und Schuldezernent des Landratsamts, Karl Kurz, lobte den Erfolg der Absolventinnen und Absolventen und wünschte ihnen alles Gute für ihre Zukunft. In ihrer launigen Ansprache blickten Schülerinnen und Schüler der Industrieabschlussklasse auf ihre Zeit an der Berufsschule zurück, ehe Susanne Bux von der Kreissparkasse Ostalb in ihrer Funktion als Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Kaufmännischen Schule Aalen die Sonderpreise übergab.

Bei anregenden Gesprächen in gemütlicher Weihnachtsmarktatmosphäre klang der von der Schulband musikalisch gestaltete Abend aus.

Preise gingen an: Svenja Bohro (Scholz Recycling), Luca Drenzeck (Autohaus Kummich), Lara Elzner (SHW Werkzeugmaschinen), Maria Frankenreiter (Raiffeisenbank Westhausen), Laura Kling (Kreissparkasse Ostalb), Vivien Lackmann (Arnulf Betzold GmbH), Marvin Luft und Finn Stegmaier (beide Mercedes-Benz AG), Carolin Morassi (Firma Geiger, Aalen), Amina Salkanovic und Michelle Spaag (beide VR-Bank Ostalb) und Chiara Schrodi (Vogt GmbH).

Belobigungen haben erhalten: Noemi Tabitha Bartel (Firma Geiger, Aalen), Julia Bez (Bopfinger Bank Sechta-Ries), Jonas Dolpp und Theresa Wagner (beide VR-Bank Ostalb), Lena Gassenmaier (Abtsgmünder Bank), Peter Geuppert und Niklas

Zick (beide Kreissparkasse Ostalb), Lara Grna (Franke GmbH), Jerome Hüll (Schwabengarage; Tim Kern (Kampa GmbH), Lukas Kinzler (Schock Tankstellen), Rijon Maliqi (Möbel Rieger), Laura Mehmedi, Emily Jaqueline Sauer und Maik Schwarz (alle Autohaus Bruno Wid mann), Fabian Schenkel (Blumenstock Baustahlservice) und David Jan Schlenga (Exone GmbH Giengen).