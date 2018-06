4:1 - Tor zur Oberliga steht offen

Mit 4:1 haben die U-17-Fußballerinnen des FC Ellwangen das erste Aufstiegsspiel zur Oberliga gewonnen. Die Virngrund Mädchen verschafften sich gegen den Verbandsstaffelmeister Süd, den SV Unlingen somit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Samstag in Unlingen.

Dabei begann das Spiel mit einem Traumstart für die Gäste aus Unlingen. Schon nach 34 Sekunden nämlich konnten diese die Ellwanger Mädchen schocken und mit 1:0 in Führung gehen. Aber dies sollte die einzige Unachtsamkeit auf Seiten der Ellwanger Abwehr für den Rest des Spieles bleiben.

Chancenwucher der Ellwangerinnen

Die Ostälberinnen waren nur kurz geschockt und kamen in der sechsten Minute zu ihrer ersten Chance. Ab diesem Zeitpunkt schnürten die Jagsttalerinnen den Gegner in seiner Spielhälfte ein.

Trotz fünf Großchancen durch Meßner (6.), Fürst (15. und 34.) und Lechner (20. und 24.) mussten die 150 Zuschauer im Ellwanger Waldstadion auf den Ausgleich bis zur 40 Minute durch ein Strafstoßtor von Marie Lutz warten. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Ellwangen stürmte und Unlingen verteidigte. Bei den Ostälberinnen war aber nun der Knoten geplatzt. Erfolgreich erhöhte der FCE den Druck auf das Unlinger Tor und erzielte durch Lechner (47.) und Carla Fürst (57. und 74.) Treffer zum Endstand von 4:1.

Oberliga-Aufstieg in greifbarer Nähe

Durch dieses Ergebnis haben sich die Jagsttalerinnen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Samstag in Unlingen erspielt.

Sollten die Virngrund-Mädchen das Rückspiel nicht mit mehr als zwei Toren Unterschied verlieren, würde tatsächlich erstmals ein Ellwanger Verein in der höchsten baden-württembergischen Liga spielen und in der kommenden Saison gegen Gegner wie unter anderem Hoffenheim oder die Fußballerinnen des Karlsruher SC spielen. Das Rückspiel in Unlingen findet bereits am kommenden Samstag um 15.30 Uhr statt.