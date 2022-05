Ein 41-Jähriger hat zwischen Sonntagmittag, 14 Uhr, und Montagvormittag, 11 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Eichwaldstraße einen Stromverteilerkasten sowie zwei Türen beschädigt. Außerdem warf er einen Stein und eine Metallstange in den Garten einer Anwohnerin. Über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Aalen hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen.