4000 Euro für die Kunst AG der Lebenshilfe Aalen

Unermüdlich setzt sich die Zirkel-Stiftung für die Kunst von Menschen mit Behinderung ein – schon seit Stiftungsgründung vor mittlerweile 20 Jahren. Auch in diesem Jahr werden mit 4000 Euro die Kreativ-Angebote der Lebenshilfe Aalen gefördert. Die regelmäßige finanzielle und ideelle Unterstützung ermöglicht, dass diese kulturellen Angebote unter professioneller Leitung angeboten werden können. Diese Kontinuität ist die Garantie für den Erfolg der Kreativ-Angebote der Lebenshilfe Aalen. So bietet die Lebenshilfe Aalen regelmäßige Kunstworkshops unter der Leitung von Beate Gabriel, Künstlerin aus Giengen, an.

Die Kunst-AG zeigte sich trotz des Corona-Lockdowns aktiv und initiierte eine mittlerweile 150 Meter lange Steinschlange. Jeder Stein ist ein kreatives Kunststück der Malerinnen und Maler mit Behinderung. Auch jetzt arbeitet die Kunst-AG an einem neuen Outdoor-Projekt, Kreativität eröffnet eben neue Lösungen.

In den beiden Theatergruppen der Lebenshilfe Aalen „Die Knallerbsen“ und „Lachyoga“ können sich junge Menschen auf der Bühne erproben und Neues erfahren. Leider nur bis zum Lockdown im letzten Jahr. Einnahmen aus den Auftritten fallen aus. Hier unterstützt die Zirkel-Stiftung durch die Übernahme der bestehenden Fixkosten und sichert das Überleben aller Gruppen.