4000 Euro für den guten Zweck

Die BW-Bank in Aalen unterstützt drei soziale Einrichtungen im Ostalbkreis mit Weihnachtsspenden in Höhe von insgesamt 4000 Euro. Am Dienstag fand die Scheckübergabe in der BW-Bank-Filiale in der Aalener Schubartstraße statt.

Mit 2000 Euro fördert die Bank das Projekt „piccolino – Prävention & seelische Gesundheitsförderung in der Grundschule“ der in Lauchheim ansässigen Stiftung Schloss Kapfenburg. Ziel dieser Initiative ist es, eine neue Form der Gesundheitsprävention durch Elementare Musikpädagogik (EMP) und Rhythmik bereits in jüngeren Schulklassen zu verankern.

1000 Euro erhält die Notfallseelsorge Ostalbkreis, deren Arbeitsschwerpunkt die psychosoziale Notfallversorgung bildet. Ebenfalls 1000 Euro spendet die BW-Bank an das Kinder- und Jugenddorf Marienpflege in Ellwangen, das hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Familien auf der Ostalb unterstützt.

Die regionalen Leiter der drei Geschäftsbereiche – Michael Maier (Privatkunden), Andreas Gnann (PVM) und Markus Baier (Unternehmenskunden) – überreichten in der BW-Bank-Filiale die Spendenschecks an Vertreter der geförderten Einrichtungen. „Wir sind in der Region verwurzelt und sehen uns deshalb gesellschaftlich vor Ort in der Verantwortung“, erklärten die drei BW-Banker. „Deshalb ist es uns ein Anliegen, mit unserer Spende vorbildliche heimische Projekte zu unterstützen.“ Akademiedirektor Erich Hacker nahm für Stiftung Schloss Kapfenburg die Spende entgegen, Pfarrer Bernhard Richter für die Notfallseelsorge Ostalb und Vorstand Ralf Klein-Jung für die Marienpflege.