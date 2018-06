4000 Euro für das Fifty-Fifty-Taxi

Einen Scheck in Höhe von 4000 Euro hat Manfred Hommel, Vertriebsdirektor Pkw für Württemberg von Mercedes-Benz (links), an Landrat Klaus Pavel und Michaela Conrad (Mitte) vom Geschäftsbereich Nahverkehr des Landratsamtes Ostalbkreis für das Verkehrssicherheitsprojekt Fifty-Fifty-Taxi überreicht. Seit dem Jahr 2007 ist Mercedes-Benz Aktionspartner des Landratsamtes Ostalbkreis und trägt mit diesem Engagement dazu bei, dass junge Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren am Wochenende vergünstigt mit dem Taxi nach Hause fahren können. Pavel freute sich über diese Unterstützung und betonte, dass sich die Räder des Fifty-Fifty-Taxis nur mit dem finanziellen Beitrag der Aktionspartner und Sponsoren weiter drehen könnten. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, zur Verkehrssicherheit von Jugendlichen im Ostalbkreis beizutragen", begründete Hommel das Engagement. Foto: Landratsamt