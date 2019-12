400 Handballspiele!

Eine starke Leistung. Vor dem Spiel der Handball-Bezirksklasse zwischen der Aalener Sportallianz gegen die HSG Winzingen-Wissgoldingen-Donzdorf II konnte der Handballabteilungsleiter Ulrich Walter einen verdienten Spieler für sein 400. Spiel ehren.

Torhüter Björn Billepp, in zwischen 45 Jahre alt konnte dieses Jubiläum feiern – in seinen Einsätzen konnte er immerhin neun Tore erzielen. 1995 schloss Billepp sich dem damaligen TSV Wasseralfingen an, absolvierte dann 114 Spiele für den TSV. Als dieser mit dem MTV Aalen die HG Aalen/Wasseralfingen bildete (2001) absolvierte er für die HG weitere 277 Spiele und seit dieser Saison spielen die Handballer für die Sportallianz und hier sind nun weitere zwölf Spiele dazu gekommen. Billepp startete seine sportliche Laufbahn als Bahnradfahrer im Leistungskader der ehemaligen DDR.