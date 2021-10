4:0 – Waldhausen mit überzeugender Vorstellung

Der Fußball-Landesligist SV Waldhausen wollte nach dem Sieg aus der Vorwoche auch gegen die TSVGG Plattenhardt die drei Punkte auf dem Härtsfeld behalten. Das gelang mit einem 4:0 (2:0)-Sieg. Aus einer stabilen Grundordnung heraus war das Team von Coach Jens Rohsgoderer zunächst darauf bedacht die Spielkontrolle zu erlangen. In den ersten 15 Minuten war wenig los.

Insgesamt war es eine überaus überzeugende Vorstellung der Schwarz-Gelben, die sich den Sieg dadurch auch in dieser Höhe vollkommen verdient hatten. Beide Mannschaften tasteten sich vorerst lediglich ab, ohne dabei berichtenswerte Aktionen zu Stande zu bringen. Der erste Aufreger hätte für das Heimteam aber beinahe eine kalte Dusche bedeutet. Eine Minute vor Ablauf der ersten 45 Minuten erhielt der SVW auf der rechten Seite einen Freistoß. Michel Wegele schnappte sich die Kugel und brachte sie gefühlvoll in den Sechzehner, wo Mayer hochstieg und platziert rechts unten zur verdienten Führung einköpfte. Die Gäste waren sichtlich geschockt und noch vor der Pause dann das vorentscheidende 2:0 für den SVW. Nach einem klaren Foul an Jeffrey Janik im Sechzehner entschied der umsichtig leitende Unparteiische zurecht auf Strafstoß. Philipp Schiele ließ sich die Chance nicht nehmen nagelte den Ball mit links nach rechts in den Plattenhardter Kasten. Auch danach blieb Waldhausen tonangebend und ließ Ball und Gegner laufen. Die Gäste hatten im zweiten Abschnitt keine nennenswerte Offensivaktion. Waldhausen hingegen erspielte sich noch einige Gelegenheiten. Eine davon konnte Yel zum 4:0 nutzen. Sein zweiter Treffer wurde abermals von Mayer mustergültig vorbereitet. Nächste Woche steht ein Auswärtsspiel an. Um 15 Uhr am nächsten Sonntag tritt der SVW dann bei der SSG Ulm an.