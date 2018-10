40-Jährige ruft 53-mal bei der Polizei an und stört den Wachbetrieb

In einem Zeitraum von rund zweieinhalb Stunden rief eine 40-Jährige insgesamt 53-mal beim Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd an. Damit störte sie, laut Polizei, massiv den Wachbetrieb.

Da die Frau sich weder durch gutes Zureden, noch durch Androhung von entsprechenden Maßnahmen von ihren Anrufen abhalten ließ, fuhren Beamte schlussendlich zu ihrer Wohnung und nahmen der 40-Jährigen ihr Handy ab. Dieses konnte sie am Montagmorgen gegen 7 Uhr bei der Polizei wieder abholen.