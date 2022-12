40 Finger spielen für einen guten Zweck

Karten: Tourist-Information Aalen, Telefon 07361/522358, oder an der Abendkasse.

Das Forum Junge Künstler gibt am Mittwoch, 4. Januar, um 19.30 in der Stadthalle Aalen unter dem Titel „40 Finger Tastenreich“ ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Neurochirurgische Hilfe Indien“.

„Es sind Perlen!“ So schwärmte Clara Schumann, nachdem sie von Johannes Brahms das Autograph seiner „Vier Klavierstücke op.119“ erhalten hatte. Mit diesem Werk aus der letzten Schaffensperiode des großen Romantikers eröffnet Leander Brune den besonderen Klavierabend, an dem in der Stadthalle Aalen insgesamt 40 Finger über einen oder zwei Flügel wirbeln werden.

Wahre Perlen der Klavierliteratur sind auch alle weiteren Werke, die in diesem Konzert erklingen. Brune interpretiert im Anschluss „Isoldens Liebestod“ aus der Oper „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner in der Transkription des größten Klaviervirtuosen seiner Zeit, Franz Liszt.

Matteo Weber widmet sich einem zentralen Werk der impressionistischen Klavierliteratur, dem dreiteiligen Zyklus „Gaspard de la nuit“ von Maurice Ravel. Inspiriert von Szenen der fantastisch schaurigen Kurzprosa Bertrands schrieb er – wie er selbst sagte, „vom Teufel inspiriert“ – drei Sätze von „transzendentaler Virtuosität“ und übersetzte die Texte in reine Instrumentalmusik voller diabolischer spieltechnischer Anforderungen.

Susanna de Secondi und Elias Opferkuch bündeln ihr pianistisches Potenzial, treten als Klavierduo auf und beginnen mit den „Variationen über ein Thema von Paganini“ von Witold Lutoslawski. Die berühmte a-Moll-Caprice des legendären Geigers lieferte die Vorlage für zwölf waghalsige Variationen und das Finale, einen wahren Parforceritt über zwei Klaviaturen.

Im absoluten Gegensatz dazu folgt die Arie „Schafe können sicher weiden“ aus Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 208 in der Fassung für Klavier zu vier Händen von Mary Howe. Sie bildet zusammen mit der von György Kurtág bearbeiteten Sonatina aus Bachs Actus Tragicus, „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“, die barocke Klammer um das Zentrum des zweiten Konzertteils. Dort stehen die „Variationen über ein Thema von Haydn“. Zu ihnen ließ sich Johannes Brahms durch den alten Choral Sankt Antoni inspirieren, dessen fünftaktige Melodie mit größter Wahrscheinlichkeit nicht von Haydn stammt. Daraus kreierte Brahms mit meisterlicher Motivtechnik, die aus kleinsten musikalischen Zellen ganze Sinfonien entstehen lässt, ein Werk von erhabener Größe. Zum furiosen Abschluss des Benefizkonzerts erklingt, wiederum an zwei Klavieren, der letzte Satz der Suite Nr. 2 von Sergei Rachmaninow, die aberwitzig schnelle „Tarantella“.