Miteinander Singen – Lieder aus aller Welt heißt es wieder bei der 4. Aalener Nacht der spirituellen Lieder am Samstag, 10. März, ab 19 Uhr in der Sankt-Thomas-Kirche in der Hermelinstraße in Unterrombach. Es musizieren Katharina und Wolfgang Bossinger, Rahel Gottwald und Walter Belge.

Dieses Jahr haben die Organisatoren Katharina und Wolfgang Bossinger (Wegbereiter für den Vereins Singende Krankenhäuser) eingeladen, gemeinsam mit den Besuchern zu singen. Unterstützt werden sie von Rahel Gottwald aus Wertheim und dem Aalener Walter Belge.

Jeder sei willkommen, schreiben die Veranstalter, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sich im Singen begegnet und mit seiner Stimme zum Klang beizutragen. Die Veranstaltung versucht, eine Atmosphäre der Verbundenheit über die Grenzen von Religionen und Weltanschauungen hinweg zu schaffen. Die Teilnehmer sollen die wohltuende Wirkung des Singens auf Körper, Geist und Seele erleben.

Der Verein Singende Krankenhäuser ist ein Netzwerk zur Förderung des Singens in Gesundheitseinrichtungen. Seine Vision ist ein Gesundheitswesen, in dem den Menschen die heilsame Wirkung des Singens erlebbar und zugänglich gemacht wird. Der Verein bildet aus und engagiert sich für die Integration von Singangeboten zur Krankheitsbewältigung und Gesundheitsförderung in allen Einrichtungen des Gesundheitssystems und Initiativen der Gesundheitsversorgung.