Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen hat ein 39-Jähriger am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Auchtwiesenstraße in Ebnat erlitten. Der Mann stürzte, als er seinen Kinder vorführte, wie man mit einem Mountainbike einen Hochstart hinlegt. Der 39-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.