37-Jähriger schlägt gegen Türen.

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein 37-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr verursacht, nachdem ihm der Zutritt in ein Casino am Gmünder Torplatz verwehrt wurde. Aus Zorn über die Abfuhr schlug der 37-Jährige mit den Fäusten gegen eine Zwischen- und die Eingangstüre, die beide zu Bruch gingen.

Anschließend verließ er zunächst die Örtlichkeit, kehrte jedoch zurück, als die Polizei bereits vor Ort war. Gegenüber dem 37-Jährigen wurde nach der Aufnahme des Sachverhalts ein Platzverweis ausgesprochen.