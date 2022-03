37-Jähriger randaliert und uriniert in Treppenhaus

Bis Samstagmorgen um 10 Uhr wurde ein 37-Jähriger auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte in Wasseralfingen eine Party besucht und wollte wohl anschließend nicht nach Hause. Da er randalierte, eine Glasscheibe beschädigte und auch in ein Treppenhaus urinierte, wurde die Polizei verständigt. Den eingesetzten Beamten gegenüber verhielt sich der 37-Jährige ausfällig und beleidigend, weshalb er mit zur Dienststelle genommen wurde. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich vehement und sperrte sich auch auf dem Polizeirevier. Er randalierte in der Gewahrsamszelle, trat gegen die Wände und die Tür und urinierte im gesamten Zellenraum, weshalb es letztlich zu der richterlichen Anordnung kam.