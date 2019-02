37-Jährige flüchtet betrunken vor der Polizei

Eine 37-Jährige ist am frühen Samstagmorgen vor der Polizei geflüchtet. Die Frau war gegen 2.40 Uhr auf der Stuttgarter Straße unterwegs, wo zu diesem Zeitpunkt Beamte des Polizeireviers Aalen standen und Verkehrsteilnehmer kontrollierten. Als die Frau die Kontrollstelle erkannte, wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr in Richtung Landratsamt davon. Ein Streifenfahrzeug verfolgte die Frau und hielt sie in der Friedrichstraße an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau mit rund anderthalb Promille unter Alkoholeinwirkung stand. Nach einer Blutprobe wurde ihr Führerschein einbehalten.