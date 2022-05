36-Jähriger wird nach Verfolgung verletzt.

Beamte des Polizeireviers sind am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr in der Knöcklingstraße in Unterkochen im Einsatz gewesen, nachdem sie dort zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen gerufen worden waren.

Beim Eintreffen der Polizisten fuhr eine der beteiligten Personen mit einem E-Scooter davon. Der 36-Jährige wurde von einem Beamten, der die Verfolgung aufnahm, gestoppt, damit der vorherige Sachverhalt aufgenommen werden konnte. Zudem war an seinem E-Scooter lediglich ein Versicherungskennzeichen des vergangenen Jahres angebracht.

Beim Anhalten des E-Scooters zog sich der 36-Jährige leichte Verletzungen zu; auch der Polizeibeamte erlitt Verletzungen und musste seinen Dienst beenden.

Nachdem ein durchgeführter Alkoholtest positiv verlaufen war, musste sich der 36-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.