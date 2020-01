Als am Sonntagmittag eine 36-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Schafgasse zwei Reinigungsmittel zusammengemischt hat, sind gering konzentrierte Chlordämpfe entstanden, die sie einatmete.

Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Vorsorglich wurden ihre zwei in der Wohnung befindlichen Kinder ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Es waren drei Rettungswagen im Einsatz. Nachdem von der Feuerwehr, die mit 21 Einsatzkräften anrückte, die Wohnung gelüftet worden war, bestand keine Gefahr für die anderen Anwohner im Haus.