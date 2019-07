36 Absolventen mit Fachhochschulreife

Die Absolventen des Kaufmännischen Berufskollegs II in Aalen – Profile Geschäftsprozesse, Übungsfirma und Büromanagement – können sich über ihren Abschluss freuen. 36 Schülerinnen und Schüler haben die Fachhochschulreife erhalten, die zum Studium an allen Hochschulen und Dualen Hochschulen in Baden-Württemberg berechtigt. Durch die Teilnahme an der Zusatzprüfung bekommen vier Schülerinnen und Schüler auch den Abschluss „Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent“. Den besten Gesamtdurchschnitt mit 1,4 erzielte Dominik Heller. Für die beste Leistung im Fach Betriebswirtschaftslehre bekam er zudem vom Verein der Freunde und Förderer der Kaufmännischen Schule Aalen einen Sonderpreis. Die Absolventen sind (P = Preis, B = Belobigung): Oyrania Anastasiadou, Marius Böhm (B), Sophie Brüstle, Sevgi Colak, Jannis Cox, Luisa Eck (B), Selina Fecht (P), Nadine Groß, Beyza Karaaslan, Cansu Karadas, Senaa Karadeniz, Lars Klumpp, Emre Konur (B), Enes Konur, Celine Levesque (B), Anh Minh Nguyen (P), Jan Reißenhauer, Celina Rosemann (P), Esra Sengün, Sabrina Wolf (B), Ensar Yilmaz, Kiara Bacher, Anna Fatyga (B), Kevin Fust, Jana-Alina Haupt (B), Dominik Heller (P), Mandy Holzner (P), Robin Jaros, Dillon Kiener, Nina Knödler (B), Hannah Krauß, Carla Legner, Luisa Leins, Julia Maier, Nele Sauerborn (B), Feodora Schwarz. Foto: Thomas Siedler