Ein 35-Jähriger hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt eine Flasche Wodka gestohlen. Die Mitarbeiter zeigten den Diebstahl bei der Polizei an. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Dieb so sehr unter Alkoholeinwirkung stand, dass er zu seiner eigenen Sicherheit mit auf die Dienststelle genommen wurde. Um ihn vor Schaden zu bewahren, wurde ein Polizeigewahrsam angeordnet.