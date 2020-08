3400 Euro für Bildungsprojekte in Nepal

Die beiden Schülersprecher Laura Beck und Magnus Papp haben gemeinsam mit weiteren Schülern sowie den Verbindungslehrern Thomas und Heike Maier, Anja Lang und Schulleiter Bernhard Wagner eine Spende der Technischen Schule über 3000 Euro an Brigitte Lesle, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Vereins Govinda Aalen, übergeben. Der Betrag soll zur Unterstützung von Bildungsprojekten für Kinder und Jugendliche in Nepal verwendet werden. Zusätzlich konnte Frau Lesle weitere 400 Euro von zwei Schülern der Abschlussklasse der Maschinenbautechniker in Empfang nehmen, die alleine durch die Sammlung in der Klasse zustande kamen.

Die schulinterne Spendenaktion hatte in der Adventszeit mit Vorträgen und einer Ausstellung über die Entwicklungsprojekte von Govinda in Nepal begonnen, es folgte eine Spendensammlung in allen Klassen sowie am vorweihnachtlichen Abend des Kollegiums. Zusätzlich verkauften Schüler in den Pausen Hefesterne, die von der Bäckerei Angstenberger in Wasseralfingen kostengünstig zur Verfügung gestellt wurden. Foto: Technische Schule