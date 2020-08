34-Jährige sexuell belästigt

Beim Verlassen der öffentlichen Toilette am Aalener Bahnhof ist eine 34-Jährige am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr von einem bislang Unbekannten sexuell belästigt worden. Der Mann zog die Frau in die Herrentoilette und fasste ihr dann an die Brust und in den Genitalbereich. Als der Unbekannte seinen Gürtel öffnen wollte, schlug die Frau ihm mit der Faust ist Gesicht, so dass er von ihr abließ.

Da die 34-Jährige erst von zu Hause Anzeige erstattete, konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Der Mann ist 50 bis 60 Jahre alt und Angaben der Frau zufolge Türke. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Hose. Außerdem trug er eine Brille.