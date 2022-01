34.000 positive Coronatests seit Ausbruch der Pandemie im Ostalbkreis im März 2020

Die Ostalb verzeichnet am Mittwoch eine traurige Punktlandung. Laut aktuellem Lagebericht des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg hat es seit Ausbruch der Pandemie im Kreis exakt 34.000 positive Tests auf Sars-CoV-2 gegeben. 457 Neuinfektionen führt die Behörde aktuell auf.

Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner haben sich 510,7 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Im selben Zeitraum waren es im gesamten Kreisgebiet 1605 Fälle. Der Inzidenzwert des Landes liegt weiter über dem der Ostalb. 616,9 zeigt der Wert hier.

Mit 17 weiteren Todesfällen steigt der Gesamtwert im Land auf 13.480. Im Ostalbkreis ist am Mittwoch kein weiterer hinzugekommen. 500 Menschen starben seit März 2020 mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Die Hospitalisierungsrate ist im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls nach oben geklettert. Aktuell liegt der Wert bei 3,5 (+0,1 zum Vortag). In der vergangenen Woche lag dieser Wert noch bei 2,2. 326 (-4) Covid-Patienten werden derzeit in Baden-Württemberg intensivmedizinisch betreut.

In den Kliniken des Ostalbkreises liegen davon derzeit zehn auf den Intensivstationen. Vier von ihnen müssen beatmet werden. Immerhin: Bei den Intensivbetten hat es etliche Abgänge gegeben. Waren am Vortag bei den Erwachsenen noch 46 Betten belegt, so sind es am Mittwoch „nur“ noch 40.

Auch die aktiven Fälle im Kreis legen weiter zu. So vermeldet das Landratsamt am Dienstag 1967 positive Fälle. Das sind 278 mehr als am Montag. Die meisten verzeichnet Schwäbisch Gmünd mit 447 Fällen, dahinter Aalen mit 353 sowie Ellwangen mit 222 Fällen.