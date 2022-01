34 000 Euro sind weg: Aalener Ehepaar wird Opfer von falschen Polizeibeamten

Eine Vielzahl von Mitbürgern im Präsidiumsbereich haben am Mittwoch und in den vergangenen Tagen wieder Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten bekommen, die ihnen am Telefon erzählten, dass Angehörige in einen schweren Unfall verwickelt gewesen sind und nun zur Hinterlegung einer Kaution dringend Bargeld benötigen. Zum größten Teil erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch. Ein Ehepaar aus einem Stadbezirk von Aalen wurde allerdings Opfer.

Das Ehepaar war durch das Telefonat so besorgt, dass es tatsächlich zur Bank ging und 34 000 Euro abhob. Obwohl der Angestellte der Hausbank misstrauisch wurde und die beiden auf den Sachverhalt ansprach, gaben sie ihm gegenüber keinerlei Auskünfte über die Verwendung des Geldes.

Der Angestellte verständigte deswegen kurz darauf die Polizei. Trotz sofortig eingeleiteter intensiver Suchmaßnahmen, Ermittlungen und Kontaktaufnahme zu Angehörigen des Paares konnte eine Geldübergabe durch die Polizei, die gegen 16.30 Uhr in Schwäbisch Gmünd im Bereich des Amtsgerichtes stattfand, leider nicht mehr verhindert werden.

Die Geldabholerin, die sich Frau Maier nannte, war zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, schlank, hatte schwarze schulterlange Haare und ein südeuropäisches Aussehen (dunkler Teint). Sie trug eine cognacfarbene lange Steppjacke, eine dunkle Hose, eine rote Strickmütze, eine schwarze schmale Brille, und einen Mund-Nasen-Schutz. Zudem trug sie eine längere Umhängetasche mit sich. Die Abholerin telefonierte während der gesamten Zeit mit einem kleinen Mobiltelefon.

Vom Amtsgericht entfernte sich die Abholerin in Richtung Bahnhof Schwäbisch Gmünd. Eventuell wurde die Frau im Bereich der Treppen des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd von mehreren Personen gesehen.

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und hat folgende Tipps parat.

- Bleiben Sie skeptisch, wenn jemand am Telefon von Ihnen Geld verlangt

- Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an Ihnen fremde Personen

- Fragen Sie bei Ihren Angehörigen nach

- Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn Sie Anrufe mit Geldforderungen bekommen. Legen Sie hierzu auf und wählen Sie die Nummer der örtlichen Polizeidienststelle oder die 110.