3:3 nach 0:3 – Waldhausen schlägt spät zu

Besonders in Waldhausen und in Schnaitheim war viel los in der Fußball-Bezirksliga. Beide Spiele endeten 3:3. Tabellenführer SV Neresheim gewann mit 5:1.

Schnaitheim - Unterkochen 3:3 (1:1). Tore: 1:0 (13., ET), 1:1 L. Funk (19.), 1:2 Schmid (49.), 2:2 (63.), 3:2 Schoger (70.), 3:3 T. Mittelbach (77., Strafstoß). Die Gastgeber präsentierten anfangs wacher und gingen durch ein Eigentor per Kopfball in Führung. Unterkochen berappelte sich schnell und glich aus – ansonsten war die erste Halbzeit kein Feuerwerk. „In der zweiten Halbzeit wurde es interessanter“, konstatierte Unterkochens Fußball-Abteilungsleiter Stefan Kurz. Nach ihrer Führung taten die Gäste zu wenig und gerieten abermals in Rückstand, nach vermeidbaren Gegentoren. Per Strafstoß gelang noch der Ausgleich. Nach dem 3:3 spielten beide Mannschaft aus Sieg, Nandor Szekeres hatte die Chancen auf den entscheidenden Treffer, scheiterte aber an Schnaitheims Torwart.

Waldhausen - Bettringen 3:3 (0:1). Tore: 0:1 Hartmann (45.), 0:2, 0:3 Wicker (48., 58.), 1:3 Istrefaj (76.), 2:3 Frickinger (87.), 3:3 L. Weber (90.+2). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte Bettringen (44.). In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torraumszenen. Kurz vor der Pause kam der Gast per direktem Freistoß zur Führung. Bettringen dezimierte sich selbst durch eine Ampelkarte quasi mit dem Halbzeitpfiff. Nach der Pause war es dann aber der Gast, der trotz Unterzahl fast nach belieben dominierte. Logische Folge waren die beiden weiteren Treffer kurz nach der Pause. Die Zuschauer rechneten nun mit der Heimniederlage. Doch weit gefehlt, Waldhausen erwachte doch noch und schaffte mit toller Moral noch den vielumjubelten Ausgleich.

Wört - Lauchheim 0:1 (0:0). Tor: M. Zawinul (55.). Die Gäste waren zu Beginn feldüberlegen und hatten mehr vom Spiel. Im Abschluss blieben sie aber harmlos. Wört dagegen hatte nur wenige Tormöglichkeiten, die aber wirklich gefährlich waren. Nach der Pause konnte Lauchheim mit der ersten guten Möglichkeit in Führung gehen. Mit viel Einsatz versuchte die Heimelf den Ausgleich zu erzielen, der aber trotz einiger hochkarätigen Chancen nicht fiel. Eine Punkteteilung gerecht gewesen.

Milan Heidenheim - Hofherrnweiler-Unterr. II 1:0 (1:0). Tor: keine Angabe. Ein Gegentor – mehr ließ die U 23 aus Hofherrnweiler-Unterrombach nicht zu, doch das reichte den Heidenheimern zum Sieg.

Ellwangen - SGM Kirchheim/Trochtelfingen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Erhard (8.), 1:1 Lenze (72.). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte Ellwangen (88.). Nach der frühen Führung musste das Schlusslicht aus Ellwangern im Kellerduell später gegen den Tabellenvorletzten noch den Ausgleich hinnehmen.

Neresheim - Heuchlingen 5:1 (2:1). Tore: 1:0, 3:1 Werner (22., 72.), 2:0 Dolber (44., ET), 2:1 Dobler (45.), 4:1, 5:1 Fetahi (84., 90.). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte Heuchlingen (70.). Der Spitzenreiter schraubte das Ergebnis am Ende durch einen Doppelpack in die Höhe.

Gerstetten - Neuler 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Staiger (10.), 1:1 Yoldas (31.), 1:2 Vaas (60.), 2:2 Söllner (74.). Die zweimalige Führung brachte Neuler auswärts nicht ins Ziel und musste sich am Ende mit dem einen Punkt begnügen.