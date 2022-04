33-Jähriger droht mit Spielzeugpistole

Zu einer Auseinandersetzung in einem Imbissladen in der Stuttgarter Straße ist es am Freitagnachmittag in Aalen gekommen. Gegen 16.30 Uhr begab sich ein 33-Jähriger in den Laden und bedrohte dort einen 51-Jährigen mit einer Spielzeugpistole. Nachdem der 33-Jährige zwischenzeitlich den Laden verlassen hatte und im Freien Schüsse mit der „Plättchenpistole“ abgegeben hatte, kehrte er nach einiger Zeit wieder zurück. Dabei schlug er einem 26-Jährigen und einer 46-Jährigen ins Gesicht. Polizisten überwältigten in der Folge den 33-Jährigen trotz massiven Widerstands und brachten ihn auf das Polizeirevier. Die Spielzeugpistole wurde sichergestellt. Nach richterlicher Rücksprache durfte er um 23 Uhr selbiges wieder verlassen. Hintergrund der Bedrohung sind länger andauernde Streitigkeiten zwischen dem 33-Jährigen und einer bei diesem Vorfall nicht anwesenden Person. Der 33-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.