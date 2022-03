3:3 im Derby: Ellwangen mit Remis in Kirchheim

Die Fußball-Frauen des FC Ellwangen waren zu Gast bei Eintracht Kirchheim. Schon von Beginn an dominierten die Gäste das Derby und erspielten sich schöne Chancen. Am Ende stand in der Regionenliga ein 3:3 (0:0).

In der 55. Spielminute konnte Katrin Kuhn durch eine schöne Hereingabe von Emilie Baier das 0:1 für Ellwangen erzielen. Kirchheim hält dagegen, kamen jedoch schwer an der Abwehr von Ellwangen vorbei. Durch einen Fernschuss konnte Emilie Baier in der 63. Spielminute das 0:2 erzielen. Ellwangen verlor an Konzentration und konnte nicht energisch genug im Zweikampf agieren. So erzielte Kirchheim in der 70. Spielminute den Anschlusstreffer zum 1:2. Nur drei Minuten später konnte Ellwangen den Ball nicht weit genug klären und Kirchheim glich aus zum 2:2. Von nun an sah man ein ausgeglichenes Spiel auf dem Platz. In der 75. Spielminute konnte Nina Knödler die Gäste durch einen platzierten Schuss erneut in Führung bringen. Kurz vor Schluss wurde der Ball nach einer Hereingabe nicht konsequent genug geklärt und Kirchheim gleicht erneut zum 3:3 in der 89. Minute aus. Somit konnte nur ein Punkt beim direkt Konkurrenten um den Aufstieg mitgenommen werden.