32-Jähriger landet nach Belästigungen im Gewahrsam

Bis 6 Uhr am Dienstagmorgen musste ein 32-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem Beamte des Polizeireviers Aalen zweimal wegen ihm ausrücken mussten. Gegen 18.15 Uhr am Montagabend wurde der Polizei gemeldet, dass der polizeibekannte Mann vor einem Lebensmitteldiscounter in der Auguste-Keßler-Straße Passanten bespuckt hatte. Dem 32-Jährigen wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt, was ihn jedoch nicht davon abhielt, im späteren Verlauf des Abends Kunden des Einkaufsmarkts zu belästigen. Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsrichterin wurde der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen seinerseits zu unterbinden.