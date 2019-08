32-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Vermutlich infolge Unachtsamkeit hat sich am Dienstagnachmittag in Unterrombach ein 32 Jahre alter Autofahrer mit seinem Auto überschlagen.

Der Mann war um 15.35 auf der Hoferrnweiler Straße in Richtung Sportpark unterwegs, als er auf Höhe Friedhof gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw prallte. Durch den Aufprall wurde das Auto des 32-Jährigen ausgehoben, überschlug sich und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Aalen im Einsatz. An beiden Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von circa 25 000 Euro entstanden. Sie waren nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden. Die Hofherrnweiler Straße war während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis 16.55 Uhr gesperrt.