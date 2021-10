3:1 – TSV setzt sich in Tübingen durch

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat gezeigt, dass die Leistung bei der 0:3-Pleite gegen den SSV Ehingen-Süd wohl nur ein Ausrutscher gewesen ist. Mit 3:1 hat sich die Mannschaft von Stephan Baierl an diesem Spieltag bei der TSG Tübingen durchgesetzt und sich damit über Nacht (Sonntag stand noch ein Spiel aus) auf Tabellenplatz zwei vorgeschoben – hinter Ehingen.

Der TSV startete gut in die Partie. Bastian Joas bediente Cristian Gilés Sanchez mit einem Pass in die Spitze, der Spanier aber verfehlte das Tor (4. Minute). Dann aber kam es ganz anders: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld landete ein langer Ball bei Luis Miguel Pereira Almeida. Seinen ersten Versuch konnte Alexander Michalik im Tor noch parieren, gegen den Nachschuss jedoch war er chancenlos (9.). So lagen die Essinger bereits früh in Rückstand. Dieser Treffer schien die Tübinger zu beflügeln. Der Schuss von David Kemmler aus etwa 16 Metern strich nur knapp am Winkel vorbei (13.). Auf der linken Seite dann kombinierte sich die TSG stark durch, bis der Ball bei Pereira Almeida landete. Seinen Versuch klärte Michalik zur Ecke (18.). Dann aber kamen auch die Gäste wieder gefährlich in der Offensive auf. Joas legte den Ball quer auf Gilés Sanchez, doch Tübingens Schlussmann kam eher an den Ball, wehrte diesen jedoch ab zu Johannes Eckl, dessen Versuch er dann aber abwehren konnte (20.). Nach einem Freistoß von Patrick Funk dann landete das Leder bei Patrick Auracher. Per Kopf bediente er Gilés Sanchez, der den 1:1-Ausgleich herstellte (31.). Und fast hätte Essingen das Spiel schnell gedreht. Nach einem Eckstoß von Funk schraubte sich Auracher hoch, köpfte aber knapp daneben (34.). Dann aber wieder Tübingen: Nach einem langen Ball lupfte Noah Dörre den Ball über Michalik, doch Niklas Weissenberger klärte den Ball noch vor der Linie (37.). Kurz darauf verzog Tübingens Yannick Zenner mit einem Distanzschuss nur knapp (39.).

Der TSV war wieder stärker aus der Halbzeit gekommen. Tim-Ulrich Ruth tankte sich auf der rechten Seite stark durch und brachte das Leder mustergültig in die Mitte. Dort kamen aber sowohl Joas als auch Gilés Sanchez nicht mehr an den Ball (47.). Doch auch die TSG blieb gefährlich. Dörre lupfte den Ball nur knapp über das Gehäuse (55.). Dann wieder Essingen, es ging häufig hin und her: Ruth bediente Gilés Sanchez, der in der Mitte frei köpfen konnte, jedoch an TSG-Schlussmann Lucas Berisha (60.), es war die bis dato beste Chance. Kurz darauf bediente Felix Nierichlo den eingewechselten Dean Melo, der alleine auf Berisha zulief, jedoch an diesem scheiterte (72.). Kurz darauf aber sollte der TSV dann endlich treffen. Melo bediente Eckl, der mit viel Tempo in den Strafraum eindrang und zum 2:1 für Essingen abschloss (74.). Kurz darauf folgte bereits die Entscheidung. Patrick Funk drosch einen Freistoß aus rund 30 Metern an die Latte, im Zuge dessen wehrte Berisha den Ball nach vorne ab, direkt zu Weissenberger, der keine Mühe hatte, dass 3:1 für den TSV zu machen (81.). Nur eine Minute später war es wieder Melo, der nach einem Doppelpass mit Yusuf-Serdar Coban erneut alleine auf Berisha zulief, diesmal schließlich den Ball weit über das Gehäuse schoss (82.). Es sollte aber auch so reichen für diesen Auswärtserfolg, der den TSV weiter in der Spitze der Verbandsliga-Tabelle hält.

Mit zwei Auswärtserfolgen in Serie hat sich der TSV auch in dieser Statistik mittlerweile auf den vierten Platz vorgeschoben. In der kommenden Woche dann geht es daheim gegen den TSV Berg.