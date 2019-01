3:1-Sieg über Ludwigsburg II

Ludwigsburg (an) - Am vergangenen Samstag sind die Landesliga-Volleyballerinnen des TSV Ellwangens bei der zweiten Mannschaft des MTV Ludwigsburgs zu Gast gewesen. Beim direkten Tabellennachbarn war die Zielvorgabe von Coach Michael Mahler klar. Man wollte unbedingt einen Sieg einfahren, um sich vom bis dato siebten Platz zu entfernen.

Entsprechend motiviert starteten die Virngrund-Ladies in den ersten Satz und konnten sich sofort mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung absetzen. Diese Führung mussten drei Ellwanger Volleyballerinnen irgendwann abgeben und aufgrund mangelnder Konzentration und einer schwachen Spielfortsetzung gelang es den Spielerinnen um Kapitänin Christina Rath nicht, den ersten Satz für sich zu entscheiden. Dieser ging mit 25:20 an die Ludwigsburgerinnen. Mit neuer Kraft und einer kleinen aber wirkungsvollen Umstellung der Positionen starteten die Damen in den zweiten Satz. Auch hier dominierten die Ellwangerinnen und gingen mit sechs Punkten in Führung.

Weniger Eigenfehler

Die Zahl der Eigenfehler reduzierte sich und somit gelang es der Mannschaft den Satz mit 25:17 zu gewinnen.

Die Spielerinnen packte jetzt der Ehrgeiz und ließen auch im dritten Satz nichts anbrennen. Auch die vielen Wechsel der Gegnerinnen änderten am Spielfluss der Ellwanger Volleyballerinnen nichts und die starken Aufschläge sowie eine gute Blockarbeit sicherten den dritten Satz mit 25:18. Im vierten und finalen Satz ging es nun darum, konsequent das Spiel zu Ende zu spielen und sich drei Punkte für die Tabelle zu sichern. Wie im vorherigen Satz waren starke Aufschläge vor allem dafür verantwortlich, dass bei den Ludwigsburgerinnen keine druckvollen Angriffe mehr zustande kamen. Im Gegensatz dazu zeigten die Angreiferinnen des TSV Ellwangens schnelle und platzierte Angriffe und so ging der entscheidende Satz deutlich mit 25:13 an den TSV Ellwangen.

Die Virngrund-Ladies freuen sich über ihren ersten Sieg im Jubiläumsjahr der Volleyballabteilung und sind gewappnet für das nächste Auswärtsspiel gegen den TSV Schmiden am 2. Februar.