31 Schüler sitzen über Stunden auf Autobahnraststätte fest

Da kam alles zusammen: Sieben Stunden ist eine Reisegruppe mit 31 Schülern und drei Lehrern aus der Schweiz auf der A-7-Rastanlage Lonetal festgesessen. Nicht nur, dass ihr Reisebus unterschlagen war, auch der Fahrer hatte viel zu wenig Pausen gemacht.

Die Odyssee der Schüler am Rande der A 7 begann eigentlich ganz harmlos. Auf der Rastanlage Lonetal, Fahrtrichtung Würzburg, parkte der 25-Jährige Busfahrer falsch – eine Polizeistreife forderte ihn deshalb auf, den Bus umzuparken. Bei der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass etwas nicht stimmte: Der Bus war unterschlagen.

Damit der Eigentümer seinen Bus wieder abholen konnte, stoppten die Beamten die Fahrt und parkten den Bus bei der Polizei. Auch den Fahrer selbst erwartet nun ein juristisches Nachspiel, denn er saß viel zu lange ohne Pause am Steuer. Um dies bei einer Kontrolle zu verschleiern, hatte er die maschinelle Datenaufzeichnung unterbrochen. „Es ist zu erwarten, dass der selbstständige Fahrer eine erhebliche Strafe und eine Untersagung seines Gewerbes erhalten wird“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Da bei der Anmietung des Busses mehrere Stellen beteiligt waren, dauerte es insgesamt sieben Stunden, bis die Reisegruppe aus der Schweiz mit einem anderen Bus weiterfahren konnte. Die 31 Schüler und drei Lehrer kamen deshalb erst spät abends an ihrem Ziel in Weimar an – ihre Zwangspause dauerte somit fast so lange wie die eigentliche Fahrt.