3:1 – Neresheim furios

Um nicht vorzeitig den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren, hat der Neresheimer Trainer Andreas Mayer sein Team eindringlich vor dem TSV Buch gewarnt. Seine Jungs haben die Warnung ernst genommen.

Der SVN ließ den aktuellen Tabellenführer nicht ins Spiel kommen und setzte selbst nach gut 20 Minuten ein erstes Ausrufezeichen. Der Fallrückzieher von Yildiz strich nach einem Eckball knapp über die Latte. Nach einer halben Stunde dann, schlenzte Dominik Pfeifer einen direkten Freistoß an den Innenpfosten. In der 33. Minute verwandelt jener Pfeifer einen Foulelfmeter zum 1:0. Die Führung verschaffte der Heimelf noch mehr Sicherheit.

Mit der knappen, aber verdienten Führung ging es in die Pause. Danach verstärkten die Gäste ihre Offensivbemühungen. Genaue in dieser Phase entschied dann die Heimelf mit einem Doppelschlag die Partie. Ein sehenswerter Distanzschuss von Josip Miketek in 60. Minute und eine Minute später gelang durch David Miladinovic der nächste Treffer.

Die Gäste waren keinesfalls beeindruckt und schöpften nach dem schnellen Anschlusstor in der 67. Minute durch Fabian Zeh neue Hoffnung. Es gab weiter Torgelegenheiten auf beiden Seiten, doch es blieb letztlich beim verdienten Heimsieg für den SVN.