31-Jähriger greift mit Eisenstange an

Mit insgesamt sechs Streifenwagen sind Beamte des Polizeipräsidiums Aalen am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in die Rombacher Straße ausgerückt, nachdem dort ein 31-Jähriger Personen bedroht hatte. Der Mann war mit einer Eisenstange bewaffnet und griff die Personen wohl auch an. Er konnte in seiner Wohnung dingfest gemacht werden. Da sich der 31-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zudem erwarten ihn nun entsprechende Strafanzeigen.