31-Jähriger bewirft Beamte mit Büchern und Porzellan

Wegen eines Mannes, der mitten in der Nacht mit lauter Musik seine Nachbarn wach hielt, haben Anwohner der Rombacher Straße kurz nach 1 Uhr am Donnerstagmorgen der Polizei eine Ruhestörung gemeldet. Der 31-jährige Mann beschallte offenbar das gesamte Gebäude. Beamte des Polizeireviers Aalen fuhren daher die Örtlichkeit an, wo sie von dem Mann, der auf dem Balkon stand, mit lautstarken Beleidigungen und Beschimpfungen empfangen wurden. Demonstrativ stellte er die Musik noch lauter und fing an, Gegenstände wie Altglas, Porzellan und Bücher zusammenzusuchen, um diese auf die Polizeibeamte zu werfen. Da sich der 31-Jährige erkennbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und erheblichen Widerstand gegen seine vorläufige Festnahme leistete, wurden weitere Streifenwagenbesatzungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen angefordert. Der 31-Jährige wurde nach seiner Festnahme in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.