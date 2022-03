31-Jähriger bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 31-Jähriger am frühen Sonntagmorgen bei einem Sturz zu. Zusammen mit zwei Begleitern war er kurz vor fünf Uhr auf dem Weg in eine Gaststätte. Um eine Abkürzung zu nehmen, stiegen die drei auf die Mauer eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße, die den dortigen Parkplatz begrenzt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzten der 31-Jährige und ein 38-Jähriger rund drei Meter in die Tiefe und schlugen auf dem Asphalt auf.

Beide Männer erlitten dabei Kopfverletzungen. Zur Bergung der verletzten Personen rückte auch die Feuerwehr an, welche die Vergitterung des Parkplatzes öffnete, um den Zugang zu ermöglichen.