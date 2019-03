31-Jähriger gewinnt Geld – und wird bestohlen

Ein 31-jähriger Mann hat in einer Aalener Gaststätte an einem Spielautomaten Geld gewonnen und wurde kurz darauf bestohlen. Das berichtet die Polizei. Der Mann hatte sich eigenen Angabe zufolge gegen 1 Uhr in der Nacht zum Freitag rund 1000 Euro erspielt.

Nachdem er das Münzgeld in Scheine umgetauscht hatte, breitete er das Geld vor sich aus und spendierte anderen Gästen Getränke. Zwei 23 und 27 Jahre alte Männer nutzten offensichtlich die Situation und lenkten den 31-Jährigen ab.

Laut Polizeibericht kam es zwischen dem 23-Jährigen und dem Geldgewinner zu einer Rangelei. Der 27-Jährige packte daraufhin das Geld und flüchtete gemeinsam mit dem 23-Jährigen aus der Gaststätte.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die hinzugerufene Polizei konnte alle mutmaßlich beteiligten Personen stellen. Das Geld allerdings war spurlor verschwunden. Die Ermittlungen dauern laut Bericht an. Zeugenhinweise können unter der Telefonnummer 07361 / 524 0 an das Polizeirevier Aalen abgegeben werden.

