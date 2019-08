3000 Euro von Edeka für den Aalener Nabu

Die Nabu-Gruppe Aalen engagiert sich für die Anlage und Pflege von Tümpeln zum Schutz und Erhalt der Gelbbauchunken. Ihr Engagement wird nun von Edeka Südwest in Zusammenarbeit mit der Stiftung NatureLife-International mit 3000 Euro unterstützt. Der symbolische Scheck wurde im Edeka Miller in Unterrombach, der die Patenschaft für das Projekt übernommen hat, im Beisein von Aalens Erstem Bürgermeister Wolfgang Steidle an Guido Bretzger, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Aalen, überreicht. Er bedankte sich bei Georg Krause als Vertreter der Stiftung NatureLife-International und Michaela Meyer, Geschäftsbereichsleiterin Nachhaltigkeit bei Edeka Südwest, für die Auszeichnung und die Förderung. Bereits in den achtziger Jahren wurde das Projekt zum Aufbau und Erhalt einer Amphibien-Population, insbesondere der Gelbbauch-unke und dem Kammmolch, von den Mitgliedern der Aalener Nabu-Gruppe ins Leben gerufen. Seither wurden zahlreiche Biotope und Schutzgebiete erworben und gepflegt. Die Population der Gelbbauchunken ist mittlerweile groß und stabil. Unter dem Motto „Unsere Heimat und Natur“ hat Edeka Südwest im Jahr 2014 gemeinsam mit der Stiftung NatureLife-International einen jährlichen Wettbewerb für Naturschutzprojekte im Südwesten ins Leben gerufen. Mehr als 100 Gruppen und Vereine in der Region wurden seitdem ausgezeichnet und mit insgesamt über 300 000 Euro gefördert, dieses Jahr kommen 22 weitere dazu.