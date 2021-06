300 Kilogramm schweren Tresor aus dem Fenster geworfen

Mögglingen (an) - In insgesamt drei Firmengebäude sind bislang Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.20 Uhr eingestiegen.

Zunächst hebelten die Täter das Fenster eines Bürogebäudes in der Ziegelfeldstraße auf und begaben sich offenbar zielgerichtet in einen Raum, in welchem ein etwa 300 Kilogramm schwerer mannshoher Tresor stand. Diesen zogen die Einbrecher quer durch das Bürogebäude und warfen ihn anschließend aus einem Fenster. Da sich der Tresor, den die Unbekannten mit einem Hubwagen in den hinteren Bereich des Firmengeländes gebracht hatten, nicht öffnen ließ, drangen die Täter in ein weiteres Geschäft ein. Dort entwendeten diese zwei Winkelschleifer, mit denen sie den Tresor anschließend öffnen und den Inhalt entwenden konnten. Anschließend wurde der Tresor mit dem Inhalt eines Feuerlöschers besprüht.

An einem weiteren Firmengebäude brachen die Unbekannten zwei Türen auf, entwendeten jedoch ersten Einschätzungen nach nichts. Der von den Tätern verursachte Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 14 000 Euro.