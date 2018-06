300 Arbeiter demonstrieren für Triumph in Aalen

Mit Fahnen, Trommeln und Trillerpfeifen haben die Aalener Triumph-Beschäftigten am Mittwochnachmittag ihrem Ärger Luft gemacht. Denn das Logistikzentrum soll bis Anfang 2018 geschlossen werden. Laut Arbeitgeber sollen damit am drittgrößten Europa-Standort Aalen 270 von 380 Stellen wegfallen. Die IG Metall rechnet allerdings mit 300 Stellenstreichungen. Am Standort Heubach ist geplant, bis 2017 zusätzlich 75 Stellen abzubauen.

Rund 300 Demonstranten trafen sich bei glühender Hitze vor dem Werkstor, um gemeinsam zum Rathaus zu marschieren. Mit dabei waren auch Triumph-Kollegen aus Heubach sowie Mitarbeiter der Firmen Seydelmann, Rowa, Alfing und Lindenfarb. Mit 40 Minuten Verspätung startete der Tross, denn die Betriebsrats-Versammlung mit den Arbeitgebern im Vorfeld war emotional, wie Roland Hamm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aalen, berichtete: „Es wurden viele Fragen gestellt. Die Redner sind oft unterbrochen worden“, sagte Hamm auf Nachfrage. Die Arbeitgeber hätten bereits den kompletten Schließungsverlauf mit Folien dargelegt, ganz zur Entrüstung der Mitarbeiter. Diese wollten vor allem wissen, wie es nun für sie weitergehen solle.

„Firmensterben in Aalen“

„Wir sind viele, wir sind laut.“ – Mit lautem Getöse legte der knallrote Tross – die Farben der IG Metall – auf der Julius-Bausch-Straße Teile des Verkehrs lahm. Über ein Megafon informierte Hamm die Umstehenden über den Hintergrund der Protestaktion. Die Demonstranten zogen am Landratsamt vorbei, machten eine Schleife durch die Fußgängerzone und erreichten schließlich das Rathaus. „Firmensterben in Aalen“, hieß auf einem Banner, auf ein anderes war ein Grabstein gemalt mit der Aufschrift „R.I.P Aalen 2018 – Wären die Gründerväter stolz?“

Laut Hamm sind 90 Prozent der betroffenen Mitarbeiter am Standort Aalen Frauen. Eine davon ist Heidrun Wanke. 45 Jahre lang habe sie für Triumph gearbeitet und in die Rentenkasse einbezahlt, sagt sie verzweifelt: „Ich werde dieses Jahr 60. Was wird jetzt aus mir?“ Ähnliche Sorgen macht sich Rüdiger Werner. „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen“, sagt der 55-jährige stellvertretende Betriebsratsvorsitzende in Aalen über den Moment, als er von der Schließung erfuhr. Seit 36 Jahren arbeitet er für Triumph. „Ich bin zuerst in ein riesiges Loch gefallen. Dann bin ich aber wieder aufgestanden. Denn wir müssen kämpfen.“

Josef Mischko, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Aalen, glaubt nicht, dass Triumph sein Versprechen, 100 Mitarbeiter am Standort Aalen zu halten, einlösen kann. „Sand in die Augen gestreut“, formuliert es Mischko. Er geht davon aus, dass bei einer Schließung des Werks das Esprit-Logistikcenter und das Outlet direkt nebenan folgen werden. Hamm führt dazu aus: „In Aalen hat man in den letzten 20 Jahren keinen Euro in die Hand genommen, um den Standort für die Zukunft fit zu machen.“

„Entscheidung ist falsch“

Triumph will seine Aktivitäten langfristig an den bestehenden Standorten in Österreich und Frankreich konzentrieren. Hamm glaubt, dass Österreich nur den Zuschlag bekommen hat, weil der Staat hier kräftig subventioniere. „Die Politik in Deutschland soll sich genauso reinhängen, wie das die österreichische Politik mit ihren Leuten macht“, forderte er deshalb. „Wir sind darauf angewiesen, dass dieser Kampf ein gemeinsamer Kampf ist. Deshalb werden wir um Unterstützung werben“, sprach’s und rief über das Mikrofon Oberbürgermeister Thilo Rentschler sowie den gesamten Gemeinderat herbei, der gerade nebenan tagte. Rentschler kam und versprach: „Wir kämpfen Seite an Seite, um so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten.“ Dem schloss sich Hamm an: Ältere könnten frühzeitig in den Ruhestand gehen, die Jüngeren aber bräuchten eine Perspektive.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass die Entscheidung, jetzt den Standort zu schließen, strategisch falsch ist“, sagte Hamm. „Das, was man im Elsass an Investitionen tätigen muss, wird in ein paar Jahren zum selben Ergebnis führen.“ Er plädiert stattdessen dafür, den Standort Aalen zu erhalten – in einem Neubau auf der grünen Wiese an der A 7, beispielsweise in Ebnat – und ihn für die Industrie 4.0 fit zu machen, also unter anderem in neue Lagertechnologien zu investieren. Und so war es beinahe eine Drohung an die Arbeitgeber, als Hamm sagte: „Solange uns das Wetter in den nächsten Wochen so hold ist wie heute, können wir noch den ein oder anderen Spaziergang wagen.“ Einen nächsten Termin werde es entweder noch vor oder direkt nach der Sommerpause geben.

